О необходимости выбирать технологии, решения и продукты, более экологичные и безвредные для климата во всем мире обсуждают уже давно. За последние годы различные инновации постепенно изменили наши повседневные привычки и мышление.
Жить экологичнее и экономнее — как это сделать?
Люди все более бережно подходят к разным выборам, например, при строительстве дома или выборе автомобиля. Причем, они отдают предпочтение таким решениям, которые не только помогают сэкономить, но и способствуют уменьшению последствий изменения климата. Также об этих вещах все чаще думают компании.
Энергоэффективная недвижимость как долгосрочная инвестиция
В настоящее время при обустройстве любого здания, будь то частный дом или офис, важно думать не только о его внешнем виде, но и о том, чтобы оно было достаточно энергоэффективным. Энергоэффективное здание – это помещение с комфортной температурой воздуха и приемлемыми счетами за электроэнергию, отопление и горячую воду. Кроме того, такая недвижимость также имеет более высокую стоимость.
Как увеличить энергоэффективность здания? Ассортимент решений, доступных на рынке, продолжает расти с каждым годом. Солнечные панели становятся все более популярны в Латвии, но это далеко не единственный способ использования альтернативных источников энергии. Ветряные турбины также предлагают опции производства электроэнергии децентрализованно и самодостаточно. Также стоит задуматься о необходимости модернизации оборудования для кондиционирования воздуха или систем отопления, тем самым снизив расходы, связанные с отоплением, и обеспечив большую независимость от меняющихся цен на электроэнергию. Ну а задумываясь о покупке электромобиля, обязательно нужно предусмотреть автомобильные зарядные станции в частной собственности, офисе или на территории предприятия.
Реализация вышеописанных решений требует долгосрочных вложений, но это отнюдь не дешевое удовольствие, поэтому Holm Bank предлагает лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность Кредит на зеленую энергию.
Это услуга, предназначена для тех, кто заботится о воздействии своего бизнеса на окружающую среду, выбирая экологически безопасные решения и технологии.
В целях снижения количества выбросов парниковых газов, а также ускорения внедрения энергоэффективных систем отопления доступна государственная поддержка. Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) предлагает программу поддержки использования возобновляемых источников энергии в домашних хозяйствах. В настоящее время общий объем финансирования составляет 30 000 000 евро. Для одного проекта максимально доступная поддержка может достигнуть до 15 000 евро.
Министерство готово оказать поддержку в виде гранта или единовременной выплаты после приобретения и установки оборудования. Данная программа дает возможность установить дома новую систему отопления, использующую возобновляемые источники энергии, подключиться к централизованной городской системе теплоснабжения, а также начать или расширить производство электроэнергии из возобновляемых источников для собственного потребления.
Пора переходить на электромобиль?
Электромобиль стал почти повседневным явлением, а общественные зарядные станции становятся все более доступными. Во всем мире спрос на электромобили и гибридные "Plug in" авто с подзарядкой от сети растет очень быстро. Такие автомобили выбирают современные люди, для которых важно использовать экологически чистые средства передвижения. Устойчивые организации делают необходимые инвестиции для изменения своего автопарка, делая выбор в пользу электромобилей.
Часто людей от мысли о покупке электромобиля пугает цена, но стоит отметить, что это долгосрочное вложение, к тому же в Латвии на такой автомобиль не подлежит годовой налог на эксплуатацию транспортного средства. Его можно использовать на полосах общественного транспорта города, а в Риге электромобилям разрешено бесплатно парковаться на стоянках, которыми управляет "Rīgas satiksme". Аналогичные льготы для электромобилей есть и в других городах Европы.
Чтобы приобрести электромобиль или гибридный автомобиль "Plug in", Holm Bank предлагает лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность, услугу Зеленый кредит для авто.
Эта услуга предназначена для всех, кто заботится не только о здоровье окружающей среды, но и о снижении затрат на эксплуатацию автомобиля в долгосрочной перспективе.
Поддержка со стороны государства также доступна для покупки автомобилей, которые менее вредят экологии. VARAM разработал программу поддержки при покупке новых и подержанных автомобилей. В рамках этой программы предлагается поддержка как для электромобилей, так и для покупки уже упомянутых гибридных "Plug in" авто.
На данный момент в список программ поддержки входят 364 модели автомобилей и 59 автодилеров, сумма поддержки, доступная при покупке одного нового авто, составляет до 4500 евро и 2500 евро при покупке одного подержанного автомобиля. Дополнительная поддержка также доступна в случаях, когда старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания утилизируется.
С хорошими планами на завтра
Жить в современном мире более экологично и экономнее, безусловно, возможно. Сочетая поддержку, предлагаемую услугами, предоставляемыми частным сектором, и доступное финансирование в рамках программ государственной поддержки, достичь целей энергоэффективности становится легче.
Тщательно обдумывайте свои
финансовые решения! В случае необходимости обратитесь к специалистам по финансовому планированию или команде Holm Bank, которые помогут выбрать наиболее подходящее решение.