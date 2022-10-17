Жить экологичнее и экономнее — как это сделать?

Часто людей от мысли о покупке электромобиля пугает цена, но стоит отметить, что это долгосрочное вложение, к тому же в Латвии на такой автомобиль не подлежит годовой налог на эксплуатацию транспортного средства. Его можно использовать на полосах общественного транспорта города, а в Риге электромобилям разрешено бесплатно парковаться на стоянках, которыми управляет "Rīgas satiksme". Аналогичные льготы для электромобилей есть и в других городах Европы.

Чтобы приобрести электромобиль или гибридный автомобиль "Plug in", Holm Bank предлагает лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность, услугу Зеленый кредит для авто.

Эта услуга предназначена для всех, кто заботится не только о здоровье окружающей среды, но и о снижении затрат на эксплуатацию автомобиля в долгосрочной перспективе.

Поддержка со стороны государства также доступна для покупки автомобилей, которые менее вредят экологии. VARAM разработал программу поддержки при покупке новых и подержанных автомобилей. В рамках этой программы предлагается поддержка как для электромобилей, так и для покупки уже упомянутых гибридных "Plug in" авто.

На данный момент в список программ поддержки входят 364 модели автомобилей и 59 автодилеров, сумма поддержки, доступная при покупке одного нового авто, составляет до 4500 евро и 2500 евро при покупке одного подержанного автомобиля. Дополнительная поддержка также доступна в случаях, когда старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания утилизируется.

С хорошими планами на завтра

Жить в современном мире более экологично и экономнее, безусловно, возможно. Сочетая поддержку, предлагаемую услугами, предоставляемыми частным сектором, и доступное финансирование в рамках программ государственной поддержки, достичь целей энергоэффективности становится легче.

Тщательно обдумывайте свои