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Выявлено 832 новых случая Covid-19, скончались 2 человека

rus.tvnet.lv
Выявлено 832 новых случая Covid-19, скончались 2 человека
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Сквер возле улиц Шарлотес и Кришьяна Валдемара
Сквер возле улиц Шарлотес и Кришьяна Валдемара Фото: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 832 новых случая Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Оба умерших входили в возрастную категорию от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 675,4 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3953 лабораторных теста на Covid-19, 21% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 942 923 человек.

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