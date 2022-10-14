Выявлено 832 новых случая Covid-19, скончались 2 человека

Оба умерших входили в возрастную категорию от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 675,4 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3953 лабораторных теста на Covid-19, 21% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 942 923 человек.