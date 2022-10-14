На этой неделе были завершены работы по восстановлению берегового укрепления Даугавгривы или дамбы BKRR, благодаря чему пешеходное движение по ней также было восстановлено. В результате работ, проведенных по заказу Управления Рижского Свободного порта, еще один почти стометровый участок берега, пострадавший от штормов, этим летом был укреплен валунами и грядой гранитных камней, тем самым продолжив процесс восстановления гидротехнического сооружения, начавшийся в 2020 году.
Завершены работы по восстановлению берегового укрепления Даугавгривы, пешеходное движение по дамбе возобновлено
В настоящее время полностью восстановлены в общей сложности 300 метров берегоукрепления, и планируется, что работы по укреплению дамбы BKRR в сторону Западного мола будут продолжены и в следующем году. Ремонтные работы велись в два этапа, первый – на участке протяженностью 60 м и второй – 35-метровом участке, путем демонтажа старых, поврежденных железобетонных фрагментов конструкции и ограждения с последующим созданием нового берегоупорного основания и его укреплением каменными отсыпками.
В рамках работ также установлено новое ограждение на участке длиной 170 м и габионная подпорная стенка, отделяющая берегоукрепление от пандуса для пешеходов. Проведено благоустройство прилегающей территории, в том числе и обеспечено безопасное и комфортное передвижение пешеходов и велосипедистов.
Как сообщалось ранее, после зимних штормов и в результате повышения уровня моря часть старых береговых укреплений Даугавгривы не выдержала нагрузки и рухнула. В ходе технического обследования территории было установлено, что на поврежденном участке береговых укреплений, состоящего из песчаной насыпи и надстройки из железобетонных плит, бетонные плиты местами были практически разрушены, в некоторых местах они полностью отсутствовали, в то же время, большая часть песчаной насыпи была смыта.
Восстановительные работы по укреплению берега Даугавгривы провела компания SIA «ASFALTBŪVE», выбранная в результате открытой процедуры закупки. Работы были завершены на две недели раньше запланированного срока.
Дамба BKRR была построена в 1997 году как берегоукрепляющее сооружение с целью защиты береговой линии от эрозии.
Статья сделана сотрудничеством с Rīgas Brīvostu.