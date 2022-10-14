Сигулда или "За стабильность!": суд сообщит о своем решении - кому принадлежит символ "S!"

Зарегистрированный в Патентной управе товарный знак Сигулдского края используется уже более 12 лет, и это известно многим жителям Латвии, а также туристам, поэтому самоуправление Сигулдского края выступает за право быть единственным пользователем этого товарного знака в Латвии, чтобы не создавать вводящей в заблуждение ассоциации с ценностями самоуправления, которые существенно отличаются от посыла партии "За стабильность!".

Самоуправление использует графический элемент "S!" не только в качестве символа узнаваемости, но и в программах поддержки жителей и местных предпринимателей. Кроме того, этот товарный знак является частью символики Сигулдского края, утвержденной также обязательными правилами самоуправления. Уже более семи лет представители туристической отрасли, производители мебели, продовольствия, сувениров и других сфер используют знак "S!", указывая, что продукт создан в Сигулде или Сигулдском крае.

Также дизайн товарного знака вписан в ID-карты Сигулдского края, которые являются частью программы поддержки жителей. Девиз Сигулдского края "S!gulda aizrauj" свидетельствует о духовной и физической мощности жителей и гостей края, которые сходится с местом, где природа входит в город и является неотъемлемой его частью.

Напомним, что партия "За стабильность" выбрала букву "S!" в качестве своего логотипа.