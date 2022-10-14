В Бразилии потребовали посадить Неймара в тюрьму на 5 лет

Такого наказания для футболиста потребовала бразильская инвестиционная компания DIS, которая считает, что должна получить 40% от суммы, полученной за трансфер Неймара из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году.

DIS приобрела 40% прав на Неймара за 2 миллиона евро, когда футболисту было 17 лет. Компания утверждает, что игрок был продан "Барселоне" по цене значительно ниже его реальной рыночной стоимости. В связи с этим компания получила меньше денег, чем полагалось по договору сделки.

По официальной информации, трансфер Неймара в 2013 году обошёлся каталонскому клубу в 57,1 миллиона евро, из которых 17,1 млн достались "Сантосу", а остальные 40 млн - компании родителей Неймара. Реальная стоимость перехода футболиста могла составлять до 83 миллионов евро.

Помимо форварда "ПСЖ" фигурантами дела являются родители игрока, два клуба, бывшие президенты "Барселоны" Хосеп Бартомеу и Сандро Росель, а также бывший президент "Сантоса" Одилио Родригес. Суд начнётся в понедельник, 17 октября.