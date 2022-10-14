"Барселона" сыграет в уникальной форме с логотипом рэпера Дрейка

Футболисты каталонского клуба появятся на поле в майках с логотипом рэпера Дрейка в честь достижения канадского хип-хоп исполнителя.

Рэпер стал первым артистом, песни которого набрали 50 миллиардов прослушиваний на Spotify - сервисе, являющимся генеральным спонсором "Барселоны". На футболках игроков каталонского клуба в предстоящем матче будет расположена сова - символ лейбла Дрейка OVO.

Матч между "Реалом" и "Барселоной" пройдёт в Мадриде в воскресенье, 16 октября. Начало - в 17:15 по латвийскому времени. В данный момент "Барса" и "Реал" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своём активе по 22 очка.