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"Барселона" сыграет в уникальной форме с логотипом рэпера Дрейка

rus.tvnet.lv
"Барселона" сыграет в уникальной форме с логотипом рэпера Дрейка
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Футболисты "Барселоны"
Футболисты "Барселоны" Фото: AFP/SCANPIX

"Барселона" в предстоящем матче чемпионата Испании против мадридского "Реала" сыграет с новым логотипом на форме, сообщает Mundo Derortivo.

Футболисты каталонского клуба появятся на поле в майках с логотипом рэпера Дрейка в честь достижения канадского хип-хоп исполнителя.

Рэпер стал первым артистом, песни которого набрали 50 миллиардов прослушиваний на Spotify - сервисе, являющимся генеральным спонсором "Барселоны". На футболках игроков каталонского клуба в предстоящем матче будет расположена сова - символ лейбла Дрейка OVO.

Матч между "Реалом" и "Барселоной" пройдёт в Мадриде в воскресенье, 16 октября. Начало - в 17:15 по латвийскому времени. В данный момент "Барса" и "Реал" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своём активе по 22 очка.

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