Теннисистка Анастасия Севастова ждет ребенка

Свою фотографию Севастова опубликовала в Facebook в пятницу вечером, 14 октября.

В феврале теннисистка заявила, что хочет привести в порядок свое здоровье, поэтому приостанавливает карьеру на неопределенный срок. В то время она занимала 65-е место в мировом одиночном разряде.

"Это не здорово, что ты не можешь показать свою лучшую игру на поле, потому что всегда что-то мешает. Я не хочу выходить на поле, пока не почувствую себя на 100% уверенной в себе", - сказала Севастова в интервью Латвийскому телевидению.

Она призналась, что не вернется на корт, если ее тело не будет к этому готово.

Спортсменка во второй раз прервала теннисную карьеру. В 2013 году она ушла из профессионального тенниса из-за травм.

В 2015 году Севастова вернулась в большой теннис и через три года установила рекорд карьеры в рейтинге - 11-я позиция.

За свою карьеру Севастова выиграла в общей сложности 8,2 миллиона долларов призовых на турнирах.

Она выиграла четыре взрослых турнира WTA - в Юрмале (2019), Бухаресте (2018), Мальорке (2017) и Эшторил (2010).

В 2018 году Севастова дошла до полуфинала Открытого чемпионата США в одиночном разряде серии "Большого шлема".

Свой последний матч Севастова сыграла в середине января на турнире Australian Open, уступив в первом круге Магде Линетт из Польши со счетом 4-6, 5-7.