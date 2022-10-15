Военный эксперт о потенциальных действиях Запада: "Это будет зависеть от красных линий Путина"

Отвечая на вопрос, должен ли Запад все-таки предпринять более радикальные шаги, в частности, должно ли НАТО больше вмешиваться, он сказал: "С перспективы стран Балтии, конечно, у вас своя история со времен СССР, вы уже годами предупреждали об агрессивности Путина, но запад не прислушивался.

Однако, думаю, что это тот момент, когда мы не можем давать волю эмоциям, чтобы они затмили потенциальные опасности ядерной угрозы.

Я знаю, что Путин бряцал ядерным оружием и раньше и он в большей степени блефует, однако, принимая во внимание, что у его армии все идет не так хорошо (думаю, если ситуация не изменится, то в будущем году украинцы ее разобьют), все-таки загнанный в угол Путин начнет накалять ситуацию так, чтобы легитимизировать использование ядерного оружия".

По его словам, все это может привести к уровню, который, например, был во время кубинского ракетного кризиса, когда Западу нужно было принимать очень серьезные решения по поводу того, в какую сторону склониться.