Преподаватель Университета Бата Патрик Барри, который в свое время был солдатом британской армии и служил в Афганистане, прокомментировал передаче Panorāma на LTV, как должен поступать Запад, отвечая на военную жестокость президента России Владимира Путина.
Военный эксперт о потенциальных действиях Запада: "Это будет зависеть от красных линий Путина"
Отвечая на вопрос, должен ли Запад все-таки предпринять более радикальные шаги, в частности, должно ли НАТО больше вмешиваться, он сказал: "С перспективы стран Балтии, конечно, у вас своя история со времен СССР, вы уже годами предупреждали об агрессивности Путина, но запад не прислушивался.
Однако, думаю, что это тот момент, когда мы не можем давать волю эмоциям, чтобы они затмили потенциальные опасности ядерной угрозы.
Я знаю, что Путин бряцал ядерным оружием и раньше и он в большей степени блефует, однако, принимая во внимание, что у его армии все идет не так хорошо (думаю, если ситуация не изменится, то в будущем году украинцы ее разобьют), все-таки загнанный в угол Путин начнет накалять ситуацию так, чтобы легитимизировать использование ядерного оружия".
По его словам, все это может привести к уровню, который, например, был во время кубинского ракетного кризиса, когда Западу нужно было принимать очень серьезные решения по поводу того, в какую сторону склониться.
"Мне кажется, что конфликт к сожалению склонится в этом направлении. Все будет зависеть от красных линий Путина.
Но до тех пор хорошим решением против нынешних атак была бы система воздушной обороны NASAMS. Она очень хорошая, чтобы удержать запущенные Россией ракеты ближнего радиуса действия, которые сложно перехватить", - сказал эксперт.
Патрик Барри указывает, что стоило бы подумать о механизмах защиты. "Украинцы просят и более тяжелые ракеты, в том числе и ракеты дальнего радиуса действия. Но возникает вопрос, где они будут использоваться. Украинцы говорят, что были бы рады информировать американцев по поводу наблюдаемых целей. Но если все будет не так? Если будет запущена ракета, например, по логистическим системам российского города Белгорода?
Это означало бы чрезвычайно высокий риск эскалации, и очень важно сохранять ясную голову, несмотря на жестокость режима Путина. Есть риск [применения ядерного оружия], и он растет во время, когда военные силы России отодвигаются назад. Этот риск велик и становится все более угрожающим для всех нас".
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