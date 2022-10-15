США выделяют Украине еще 725 млн долларов военной помощи

В рамках этого пакета Украина получит дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 23 тысячи артиллерийских боеприпасов, 500 высокоточных артиллерийских снарядов, 5000 дистанционных противотанковых минных систем RAAM, 5000 противотанковых орудий, более 200 армейских грузовиков Humvee, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, стрелковое оружие и более 2 млн патронов к нему, а также медицинские принадлежности, уточнил Пентагон.

Новый пакет военной помощи - для украинского контрнаступления

"Для удовлетворения растущих потребностей Украины на поле боя Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", - подчеркнули в американском Минобороны.

Отдельно Пентагон отметил передачу Германией Киеву комплексов системы ПВО IRIS-T, анонсированную Испанией передачу четырех пусковых установок HAWK для усиления ПВО, а также инвестиции Норвегии, ФРГ и Дании в собственное производство гаубиц в Словакии.