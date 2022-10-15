Фото ⟩ У звезды американских сериалов могут быть родные в Латвии

Оказалось, что дед Боба Сагета родился в Латвии.

"В Интернете я наткнулся на информацию о том, что его дед, еврей по происхождению, родился в Вараклянах, Латвия, и приехал в США в 1913 году с 19 долларами в кармане", - пишет один из пользователей социальной сети.

Дедушка Сагета по фамилии Жогутс родился в 1891 году в Вараклянах и в 1913 году приехал в Соединенные Штаты, чтобы начать новую жизнь. Предполагается, что он родился между 26 июня и 8 июля, но, как и многие иммигранты, он патриотично заявил, что родился 4 июля, в День независимости США.

Напомним, Боб Сагет скончался 9 января этого года в возрасте 65 лет.

Он был найден мертвым в отеле Ritz-Carlton в Орландо (штат Флорида). Актер приехал в Орландо в рамках своего комедийного тура. О смерти Сагета сообщили местные правоохранительные органы, и это подтвердили родные. Известно, что следователи не нашли на теле артиста признаков насильственной смерти и следов наркотиков в его организме.

Боб Сагет известен по роли рассказчика в сериале "Как я встретил вашу маму" и отца-одиночки Дэнни Таннера в ситкоме "Полный дом". Он был ведущим передачи Americaʼs Funniest Home Videos ("Самые смешные домашние видео Америки"), выходившей с 1989 по 1997 год. В 1998 году вышел его первый полнометражный фильм "Грязная работа".