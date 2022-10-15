В ночь на субботу и с утра россияне нанесли по Украине новые ракетные удары

В результате удара пострадала инфраструктура в Запорожье, там начался пожар. Глава областной военной администрации Олег Старух призвал жителей укрыться в убежищах.

В результате атаки был разрушен ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры, написал в Telegram Старух.

В Запорожье взрывной волной повреждены 21 многоквартирный дом, 15 домов частного сектора, учебное заведение и автостоянка, уточнил мэр города Анатолий Куртев.

Над Днепропетровской областью были сбиты пять дронов Shahed-136 иранского производства, рассказал глава областной военной администрации Валентин Резниченко. Три были сбиты над Кривым Рогом, два - в районе Никополя.

Резниченко указал в Telegram, что российские войска всю ночь терроризировали обстрелами район Никополя, ранены два человека.

Россияне обстреляли три района города из "Градов" и "Ураганов", а также тяжелой артиллерией.

Ночью по Никополю попали более 50 российских снарядов. Ранены два человека, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Российская ракета попала и по Киевской области, рассказал глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

После этого в "Укрэнерго" сообщили, что в результате удара серьезно пострадал объект энергетической инфраструктуры. Специалисты уже работают над устранением последствий, заявили в компании, однако жителей области предупреждают о возможных аварийных отключениях электричества и призывают экономить электроэнергию.

Вскоре после 7 часов утра воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.