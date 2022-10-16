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Сербия второй раз подряд выиграла чемпионат мира по волейболу

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Сербия второй раз подряд выиграла чемпионат мира по волейболу
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Женская сборная Сербии по волейболу
Женская сборная Сербии по волейболу Фото: EPA/Scanpix

Женская сборная Сербии переиграла команду Бразилии в финале чемпионата мира по волейболу, который проходил в Польше и Нидерландах.

В решающем матче, который проходил на стадионе "Омниспортс Арена" (Апелдорн, Нидерланды), сборная Сербии одержала победу со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:17).

Самым результативным игроком встречи с 15 очками в активе стала представительница Сербии Тияна Бошкович. В составе соперников семь очков набрала доигровщица Габриэла Гимараес.

Таким образом, сербские волейболистки защитили звание чемпионок мира. В 2018 году команда впервые в своей истории стала чемпионом мира.

В матче за бронзовые медали победу одержали итальянские волейболистки, которые оказались сильнее американок - 3:0 (25:20, 22:15, 27:25).

Самым результативным игроком встречи с 16 очками в активе стала представительница Италии Паола Эгону. В составе соперников семь очков набрала диагональная Андреа Дрюс.

Сборная Италии является чемпионом мира 2002 года, также на счету команды серебро первенства 2018 года, бронзовые медали они завоевали впервые. Американки становились чемпионками мира в 2014 году, также на счету команды серебряные (1967, 2002) и бронзовые награды (1982, 1990).

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