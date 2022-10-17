ВИДЕО ⟩ Важная победа "Спартака" и потеря очков РФШ

РФШ потеряла очки в матче против "Тукумса" и практически лишилась шансов защитить чемпионский титул. Матч проходил в спортивном комплексе LNK Sporta Parks и завершился вничью - 2:2.

Хозяева вышли вперёд на 28-й минуте благодаря голу защитника Элвиса Стуглиса. На 74-й минуте Давис Зелтиньш счёт сравнял, а ещё три минуты спустя он же оформил дубль и вывел вперёд "Тукумс". РФШ удалось уйти от поражения на 84-й минуте - автором гола снова стал Стуглис, который отличился после розыгрыша углового.

В заключительном матче 32-го тура "Рига" на стадионе "Сконто" принимала "Даугавпилс" и одержала уверенную победу со счётом 4:0. Голами в составе рижан отметились Юрий Кендыш, Марсело Торрес, Лукас Ранжел и Дуглас Аурелиу.

После 32 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 77 очков. На втором месте располагается "Рига" (72), а замыкает тройку лучших РФШ (68). Далее идут "Лиепая" (63), "Ауда" (48), "Тукумс" (37), "Даугавпилс" (29), "Метта", (21), "Спартак" (21) и "Супер Нова" (18).

В 33-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 22 и 23 октября, "Даугавпилс" на своём поле сыграет со "Спартаком", "Метта" с "Ригой", "Ауда" с "Лиепаей", "Супер Нова" с РФШ, а "Тукумс" с "Валмиерой".