Предлагаем вам ознакомиться с результатами матчей 32-го тура чемпионата Латвии по футболу.
ВИДЕО ⟩ Важная победа "Спартака" и потеря очков РФШ
"Валмиера" не сбавляет ход и уверенно движется к первому в своей истории чемпионству. На этот раз лидер турнирной таблицы на своём поле обыграл "Ауду" - 2:1.
Дублем в составе "Валмиеры" отметился Раймонд Кроллис, на счету которого 22 забитых мяча в текущем сезоне. Единственный гол за "Ауду" забил Георгий Минчев, который точно исполнил 11-метровый удар.
Во втором субботнем матче "Лиепая" у себя дома разгромила "Метту" - 5:1. Голами в составе победителей отметились Готье Манкенда, Хорди Соладио, Лукас Виллела и Неманья Белакович, оформивший дубль. За рижан отличился Артём Пузыревскис.
Важную победу одержали футболисты юрмальского "Спартака", которые обыграли "Супер Нову" - своего прямого конкурента за сохранение прописки в Высшей лиге. Матч проходил в Саласпилсе и завершился победой "Спартака" со счётом 3:1.
В составе "Спартака" дублем отметился Лео Гаушу и ещё один гол забил Адам Мархиев. Единственный мяч в составе "Супер Новы" в активе Евгения Терзи. Отметим, что на 74-й минуте вторую жёлтую карточку заработал Денис Мельник из "Спартака", но всего восемь минут спустя Никита Колинько также получил второе предупреждение и команды заканчивали матч вдесятером.
РФШ потеряла очки в матче против "Тукумса" и практически лишилась шансов защитить чемпионский титул. Матч проходил в спортивном комплексе LNK Sporta Parks и завершился вничью - 2:2.
Хозяева вышли вперёд на 28-й минуте благодаря голу защитника Элвиса Стуглиса. На 74-й минуте Давис Зелтиньш счёт сравнял, а ещё три минуты спустя он же оформил дубль и вывел вперёд "Тукумс". РФШ удалось уйти от поражения на 84-й минуте - автором гола снова стал Стуглис, который отличился после розыгрыша углового.
В заключительном матче 32-го тура "Рига" на стадионе "Сконто" принимала "Даугавпилс" и одержала уверенную победу со счётом 4:0. Голами в составе рижан отметились Юрий Кендыш, Марсело Торрес, Лукас Ранжел и Дуглас Аурелиу.
После 32 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 77 очков. На втором месте располагается "Рига" (72), а замыкает тройку лучших РФШ (68). Далее идут "Лиепая" (63), "Ауда" (48), "Тукумс" (37), "Даугавпилс" (29), "Метта", (21), "Спартак" (21) и "Супер Нова" (18).
В 33-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 22 и 23 октября, "Даугавпилс" на своём поле сыграет со "Спартаком", "Метта" с "Ригой", "Ауда" с "Лиепаей", "Супер Нова" с РФШ, а "Тукумс" с "Валмиерой".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!