Фото ⟩ На Домской площади прошел флешмоб "Яйца - это сила!"

Он также напомнил, что это мероприятие проходит в рамках образовательной кампании "Яйца - это сила!", которая будет проходить в Латвии и Литве в ближайшие три года. Ее цель как способствовать увеличению потребления яиц в повседневной жизни, так и информировать о преимуществах яиц, произведенных в Европейском Союзе.

"В Европейском союзе – одни из самых строгих требований для производителей яиц, однако всё это на пользу потребителей, потому что люди могут быть уверены в качестве яиц и надежности продукта", - напомнил Гайгалс.

Яйцо – один из самых питательных пищевых продуктов на планете. Одно большое яйцо обеспечивает организм 13 необходимыми витаминами и минеральными веществами, а также 6 граммами высококачественного белка. Биодоступность и количество питательных веществ означает, что употребление яиц способно улучшить здоровье людей во всем мире.

Среди основных питательных веществ, содержащихся в яйцах холин, поддерживающий развитие мозга и его деятельность, витамин А для здоровья глаз, здоровой кожи и иммунной системы и витамин D, играющий существенную роль для здоровья костей. Яйца также содержат высококачественный белок, необходимый для роста и восстановления мышц и тканей.