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Украина сообщила об ударе по военной базе РФ в оккупированном Мелитополе

rus.tvnet.lv
Украина сообщила об ударе по военной базе РФ в оккупированном Мелитополе
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Фото: EPA/Scanpix

Вечером в пятницу вооруженные силы Украины нанесли удар по базе российской армии в оккупированном Мелитополе Запорожской области, рассказал мэр города Иван Федоров.

"Прожарка русни в Мелитополе продолжается", - написал мэр в Telegram.

По его словам, вечером в пятницу в районе аэродрома прозвучали четыре взрыва с последующей детонацией.

"По предварительным данным, вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери. После очереди взрывов российские военные вывозили оттуда ликвидированную технику", - написал Федоров.

Российская сторона удар пока не прокомментировала.

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