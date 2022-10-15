Украина сообщила об ударе по военной разе РФ в оккупированном Мелитополе

"Прожарка русни в Мелитополе продолжается", - написал мэр в Telegram.

По его словам, вечером в пятницу в районе аэродрома прозвучали четыре взрыва с последующей детонацией.

"По предварительным данным, вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери. После очереди взрывов российские военные вывозили оттуда ликвидированную технику", - написал Федоров.

Российская сторона удар пока не прокомментировала.