Вечером в пятницу вооруженные силы Украины нанесли удар по базе российской армии в оккупированном Мелитополе Запорожской области, рассказал мэр города Иван Федоров.
Украина сообщила об ударе по военной разе РФ в оккупированном Мелитополе
Украина сообщила об ударе по военной разе РФ в оккупированном Мелитополе
"Прожарка русни в Мелитополе продолжается", - написал мэр в Telegram.
По его словам, вечером в пятницу в районе аэродрома прозвучали четыре взрыва с последующей детонацией.
"По предварительным данным, вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери. После очереди взрывов российские военные вывозили оттуда ликвидированную технику", - написал Федоров.
Российская сторона удар пока не прокомментировала.
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