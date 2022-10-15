В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими солдатами

"Решение о создании региональной группировки войск (сил) принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны Государственной границы Союзного государства на территории Беларуси и продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах", - сообщило в Telegram министерство.

Как сообщает Русская служба ВВС, встречали военных с оркестром и хлебом-солью.

О создании "региональной группировки войск" Александр Лукашенко объявил 10 октября. Он считает, что это необходимо, потому что с территории Украины якобы готовится нанесение ударов по Беларуси. "Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2", - цитировало Лукашенко государственное информагентство БелТА.

Лукашенко не впервые выражает мнение, что на Беларусь готовилось нападение. В марте он обещал показать Владимиру Путину, откуда именно. Эта фраза стала мемом.

Прибытие новых российских солдат вызывает опасения, что белорусские военнослужащие могут присоединиться к российским солдатам в наступательных операциях в Украине.

После заявления о создании российско-белорусской группировки войск президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" призвал разместить международных наблюдателей на белорусско-украинской границе.

Украинские власти считают Беларусь одной из сторон конфликта, так как российские войска использовали ее территорию для вторжения в Украину.