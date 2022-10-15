Под Лиепаей сломался автобус Liepājas autobusu parks (LAP), а перевозчик решил оставить пассажиров на обочине, рассказала программе Bez tabu пенсионерка Рудите.
Видео ⟩ "Идите, как хотите": под Лиепаей пассажиров сломанного автобуса высадили на обочине
Предприятие обосновало решение тем, что в тот день не было возможности оперативно выделить другой автобус для доставки пассажиров. В компании сообщили, что перевозчик сделал все возможное, чтобы позаботиться о пассажирах.
Рудите из Лиепаи, несмотря на возраст и ограниченную подвижность - социально активна. Она руководит фольклорным ансамблем. В одну из суббот сентября она, воспользовавшись услугой LAP, поехала на культурное мероприятие в Отаньки, что в 30 километрах от Лиепаи.
"Мы проехали примерно полпути, когда автобус сломался. Это началось, когда мы езе только выезжали из Лиепаи. Время от времени слышалось как будто кошачье мяуканье. Думала, кто-то кошку везет. Оказалось, сцепление. При нажатии оно выло. Автобус ехал все медленнее и медленнее, и, наконец, остановился совсем. Водитель рассердился и сказал:
"Все, идите, куда и как хотите!", - рассказывает Рудите.
Сообщается, что автобус с пассажирами остановился примерно на полпути, далеко от остановки. Водитель вернул деньги, но для Рудите это было небольшим утешением - она надеялась, что перевозчик позаботится о пассажирах, отправив другой автобус, но этого так и не произошло.
"Это было недалеко от Ницы. Те, кто живет там, пошли дальше пешком, а мне ведь нужно дальше. У меня проблемы с ходьбой. У меня возник вопрос: как так можно? Если покупаешь билет, [перевозчик] должен нести ответственность. Я позвонила и на лиепайский автовокзал, где покупала билеты. Там ответили, что они ни при чем", - говорит Рудите.
Автотранспортная дирекция заявляет, что в таких ситуациях перевозчик должен найти альтернативный способ доставки пассажиров в пункт назначения. Если быстро организовать другое транспортное средство из парка конкретного перевозчика невозможно, пассажиров должен забрать другой транспорт, следующий по этому маршруту.
Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)
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