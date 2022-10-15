Видео ⟩ "Идите, как хотите": под Лиепаей пассажиров сломанного автобуса высадили на обочине

"Это было недалеко от Ницы. Те, кто живет там, пошли дальше пешком, а мне ведь нужно дальше. У меня проблемы с ходьбой. У меня возник вопрос: как так можно? Если покупаешь билет, [перевозчик] должен нести ответственность. Я позвонила и на лиепайский автовокзал, где покупала билеты. Там ответили, что они ни при чем", - говорит Рудите.