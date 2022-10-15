На большей части Латвии в воскресенье, 16 октября, временами будут идти дожди, прогнозируют синоптики.
Без особых изменений: прогноз погоды на воскресенье
Без особых изменений: прогноз погоды на воскресенье
Дождь в основном будет небольшим и кратковременным, небо - преимущественно затянуто облаками.
Ночью ожидается южный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +9...+12 градусов, местами в восточных районах - до +6 градусов.
Днем будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, скорость которого в порывах будет достигать 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +13...+17 градусов, на востоке страны местами не превысит +11 градусов.
В Риге в ближайшие сутки ожидаются кратковременные дожди, будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью не опустится ниже +10 градусов, а днем достигнет +16 градусов.
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