Без особых изменений: прогноз погоды на воскресенье

Дождь в основном будет небольшим и кратковременным, небо - преимущественно затянуто облаками.

Ночью ожидается южный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +9...+12 градусов, местами в восточных районах - до +6 градусов.

Днем будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, скорость которого в порывах будет достигать 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +13...+17 градусов, на востоке страны местами не превысит +11 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидаются кратковременные дожди, будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью не опустится ниже +10 градусов, а днем достигнет +16 градусов.