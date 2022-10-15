В воскресенье в Латвии немного усилится ветер, температура воздуха поднимется до +13...+17 градусов, однако местами на востоке страны не будет теплее +11...+12 градусов, прогнозируют синоптики.
В воскресенье воздух прогреется до +17 градусов; возможен дождь
В воскресенье воздух прогреется до +17 градусов; возможен дождь
Ожидается облачная погода, местами выглянет солнце. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди.
Порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду.
В Риге ожидается преимущественно облачный день, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. При умеренном южном ветре воздух прогреется до +16...+17 градусов.
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