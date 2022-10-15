Заканчивается суббота, которая принесла Латвии много криминальных новостей. Собрали для вас главное, что случилось в Латвии и мире 15 октября.
Главное за 15 октября ⟩ ДТП в центре Риги, огненный Пурвциемс и обстрел нефтебазы под Белгородом
Новости Латвии:
Президент Эгил Левитс сегодня, в День государственного языка, призывает задуматься о том, что значит для каждого из нас латышский язык. "Будущее латышского языка, то есть всей нашей страны, зависит от вас", - отметил Левитс.
В пятницу в Кандавской волости Тукумского края в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб и еще трое пострадали, а вызвавший летальную аварию водитель с места происшествия сбежал.
В ночь на четверг, 13 октября, жителей Пурвциемса разбудило горящее такси, припаркованное во дворе многоквартирного дома. Оперативные службы прибыли на место быстро, но, не по вине пожарных, к тушению приступили с опозданием.
Вечером в пятницу, 14 октября, в центре Риги в результате столкновения с легковым автомобилем пострадал мотоциклист.
Сигулдское отделение полиции разыскивает пропавших без вести Саниту Прилепишеву 2007 года рождения и Маркуса Давидса 2008 года рождения.
За рубежом:
В ночь на субботу и утром российская армия ракетами и тяжелой артиллерий обстреляла несколько регионов Украины. В результате удара пострадала инфраструктура в Запорожье, там начался пожар. Глава областной военной администрации Олег Старух призвал жителей укрыться в убежищах.
В Белгородской области России в поселке Разумное в субботу, 15 октября, загорелась нефтяная база. "У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет", - написал Гладков, добавив, что это случилось после обстрела со стороны позиций Вооруженных сил Украины.
В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск. Как сообщает Русская служба ВВС, встречали военных с оркестром и хлебом-солью.
В чем опасность иранских беспилотников, которые Россия использует в войне с Украиной, насколько они эффективны и как украинская ПВО учится их сбивать.
Интересное чтиво:
Небезызвестный в Латвии украинский журналист Владимир Бирюков этим летом приезжал в нашу страну с проектами в поддержку Украины. Сейчас он находится в Киеве. В эфире передачи "Кто вам платит?" журналист рассказал о своей работе в Латвии, о любви к латвийцам и о том, как пережил 10 октября, когда всю Украину сотрясла новая серия ракетных ударов.
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