Главное за 15 октября ⟩ ДТП в центре Риги, огненный Пурвциемс и обстрел нефтебазы под Белгородом

В Белгородской области России в поселке Разумное в субботу, 15 октября, загорелась нефтяная база. "У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет", - написал Гладков, добавив, что это случилось после обстрела со стороны позиций Вооруженных сил Украины.

В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск. Как сообщает Русская служба ВВС, встречали военных с оркестром и хлебом-солью.

В чем опасность иранских беспилотников, которые Россия использует в войне с Украиной, насколько они эффективны и как украинская ПВО учится их сбивать.

Интересное чтиво:

Небезызвестный в Латвии украинский журналист Владимир Бирюков этим летом приезжал в нашу страну с проектами в поддержку Украины. Сейчас он находится в Киеве. В эфире передачи "Кто вам платит?" журналист рассказал о своей работе в Латвии, о любви к латвийцам и о том, как пережил 10 октября, когда всю Украину сотрясла новая серия ракетных ударов.