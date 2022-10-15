В душ - дважды в неделю: как живет баскетболистка из США в российской тюрьме

Один из адвокатов Грайнер в России сообщил, что она делит маленькую камеру с двумя другими людьми. Оба человека также говорят по-английски и, как и баскетболистка, были обвинены в преступлениях, связанных с наркотиками.

Звезда баскетбола ежедневно сталкивается с рядом неудобств. Грайнер и другим женщинам-заключенным разрешается принимать душ только два раза в неделю.

Исправительная колония, в которой сейчас находится Грайнер, в бедственном состоянии, и температура в ней сильно колеблется в зависимости от погоды,

- признался адвокат Александр Бойков. По его словам, женщине разрешено находиться на улице только час в день, в течение которого она должна ходить кругами по небольшому двору.

Изначально Грайнер сказали спать на кровати, которая была слишком малой для роста баскетболиста в 205 сантиметров. Однако в апреле журналистка Екатерина Калугина после посещения заключенной заявила тюремщикам, что нужна кровать больше.

Эти условия начали сказываться на эмоциональном самочувствии звезды баскетбола. Она призналась, что в тюрьме часто борется с болью, в основном с головной.