Арестованная в России звезда Национальной женской баскетбольной ассоциации (WNBA) Бриттни Грайнер сталкивается с особо суровыми и почти бесчеловечными условиями содержания под стражей, сообщает издание Insider.
В душ - дважды в неделю: как живет баскетболистка из США в российской тюрьме
Один из адвокатов Грайнер в России сообщил, что она делит маленькую камеру с двумя другими людьми. Оба человека также говорят по-английски и, как и баскетболистка, были обвинены в преступлениях, связанных с наркотиками.
Звезда баскетбола ежедневно сталкивается с рядом неудобств. Грайнер и другим женщинам-заключенным разрешается принимать душ только два раза в неделю.
Исправительная колония, в которой сейчас находится Грайнер, в бедственном состоянии, и температура в ней сильно колеблется в зависимости от погоды,
- признался адвокат Александр Бойков. По его словам, женщине разрешено находиться на улице только час в день, в течение которого она должна ходить кругами по небольшому двору.
Изначально Грайнер сказали спать на кровати, которая была слишком малой для роста баскетболиста в 205 сантиметров. Однако в апреле журналистка Екатерина Калугина после посещения заключенной заявила тюремщикам, что нужна кровать больше.
Эти условия начали сказываться на эмоциональном самочувствии звезды баскетбола. Она призналась, что в тюрьме часто борется с болью, в основном с головной.
Как сообщалось, в недавнем интервью телеканалу CBS супруга Грайнер Шерелл рассказала, что смогла дозвониться до возлюбленной только два раза. В первый раз она подумала, что у баскетболистки все еще хорошее настроение, второй звонок был куда более мрачным.
"Я ничего не мог сделать. Несколько минут она просто плакала. Мне было нечего сказать. Я не знаю, осталось ли у нее что-нибудь в "баке", чтобы каждое утро просыпаться и продолжать жить в месте, где у нее нет ни одного [близкого]", - сказала Шерелл Грайнер. "Это был самый страшный телефонный звонок в моей жизни", - добавила она.
Грайнер была задержана в России 17 февраля по обвинению в перевозке нелегальных картриджей для электронных сигарет, содержащих масло марихуаны.
В августе Московский районный суд приговорил баскетболистку к девяти годам лишения свободы.
Ее адвокаты заявили, что обжалуют приговор, но Грайнер все еще находится в тюрьме.
Следующее судебное заседание назначено на 25 октября.
31-летняя Грайнер считается одной из лучших баскетболисток мира благодаря ее способности забивать мяч в корзину сверху.
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