Опасный перекресток улиц Дзелзавас и Кайвас: снова авария из-за несоблюдения знаков

Утром во вторник женщина на рабочей машине поехала в офис, однако в Дрейлини ее поездка была вынуждена прерваться. Печально известный перекресток улиц Кайвас и Дзелзавас оказался для нее слишком сложным.

Принимая во внимание, что на этой черной точке каждую неделю происходят опасные аварии, живущие в округе водители приближаются к нему с осторожностью - водители, которые едут по главой дороге, часто сильно снижают скорость, зная, что не все здесь соблюдают знаки "Уступи дорогу" или "Стоп". Так поступил и водитель фуры, однако оказалось слишком поздно.

Для того, чтобы помочь женщине-водителю как в эмоциональном плане, так и с формальностями, на место происшествия приехал ее знакомый. Мужчина говорит, что пришлось время изменить организацию движения на неудачном перекрестке.

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