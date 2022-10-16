Уайлдер нокаутировал Хелениуса в первом раунде и вызвал на бой Усика

Американец не стал долго возиться с финном и одержал досрочную победу уже в первом раунде, отправив Хелениуса в глубочайший нокаут за три секунды до гонга.

"Я готов к любому сопернику, будь это Энди Руис или Усик. Погнали, Деонтей Уайлдер вернулся", - сказал Уайлдер во время флеш-интервью после победы над Хелениусом.

Эта победа позволила Уайлдеру стать претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе, которым владеет британец Тайсон Фьюри.

Кроме того, эта победа стала первой для американца после двух поражений от Фьюри. До этого Уайлдер побеждал в ноябре 2019 года в поединке против кубинца Луиса Ортиса.

Теперь на счету 36-летнего Уайлдера 43 победы (42 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. 38-летний Хелениус потерпел четвёртое поражение в карьере при 31 победе (20 нокаутом).