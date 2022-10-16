Утром 16 октября по латвийскому времени состоялся вечер бокса в "Барклайс-центре" в Бруклине (штат Нью-Йорк, США), который возглавил поединок между американцем Деонтеем Уайлдером и финном Робертом Хелениусом.
Уайлдер нокаутировал Хелениуса в первом раунде и вызвал на бой Усика
Американец не стал долго возиться с финном и одержал досрочную победу уже в первом раунде, отправив Хелениуса в глубочайший нокаут за три секунды до гонга.
"Я готов к любому сопернику, будь это Энди Руис или Усик. Погнали, Деонтей Уайлдер вернулся", - сказал Уайлдер во время флеш-интервью после победы над Хелениусом.
Эта победа позволила Уайлдеру стать претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе, которым владеет британец Тайсон Фьюри.
Кроме того, эта победа стала первой для американца после двух поражений от Фьюри. До этого Уайлдер побеждал в ноябре 2019 года в поединке против кубинца Луиса Ортиса.
Теперь на счету 36-летнего Уайлдера 43 победы (42 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. 38-летний Хелениус потерпел четвёртое поражение в карьере при 31 победе (20 нокаутом).
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!