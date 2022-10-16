В Кокнесской волости загорелся жилой дом: пожар тушили почти три часа

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на пожар поступил в 17:06. Горело антресольное перекрытие одноэтажного жилого дома площадью десять квадратных метров и конструкции крыши площадью 60 квадратных метров. В 20:05 пожар был полностью потушен.

За прошедшие сутки, с 06:30 субботы до 06:30 воскресенья, в VUGD поступило в общей сложности 47 вызовов, в результате потушено 15 пожаров, проведено 24 спасательных операции, восемь вызовов оказались ложными.

Для проведения спасательных работ сотрудники VUGD также выезжали на дорожно-транспортное происшествие в Кандавской волости Тукумского края, где необходимо было освободить человека, застрявшего в автомобиле.

Кроме того, сегодня утром крупный пожар вспыхнул в незаселенном трехэтажном доме на улице Таллинас в Риге. На месте до сих пор продолжают работать 32 пожарных.