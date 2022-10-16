Пьяных на дорогах меньше не становится: за сутки поймано 25 водителей

В общей сложности в субботу сотрудники полиции составили 414 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 156 - в связи с превышением разрешенной скорости движения и два - за агрессивное вождение.

За сутки в Латвии было зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, в 16 из которых пострадали 17 человек, погибших нет, свидетельствуют данные, собранные полицией.