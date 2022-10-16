За минувшие сутки на дорогах Латвии задержаны 25 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и один, управлявший транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.
Пьяных на дорогах меньше не становится: за сутки поймано 25 водителей
Пьяных на дорогах меньше не становится: за сутки поймано 25 водителей
В общей сложности в субботу сотрудники полиции составили 414 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 156 - в связи с превышением разрешенной скорости движения и два - за агрессивное вождение.
За сутки в Латвии было зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, в 16 из которых пострадали 17 человек, погибших нет, свидетельствуют данные, собранные полицией.
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