Серьезный пожар в Риге: на улице Таллинас загорелось трехэтажное здание

В 5:09 Пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Таллинас. Прибывшие на место происшествия пожарные констатировали, что горит нежилое трехэтажное здание на площади в 900 квадратных метров.

В 7:16 этот пожар повышенной опасности был локализован, однако полностью ликвидирован еще не был. Работы по тушению продолжили 32 пожарных.

За прошедшие сутки, с 6:30 субботы до 6:30 воскресенья, в Пожарно-спасательную службу поступило в общей сложности 47 вызовов, в результате потушено 15 пожаров, проведено 24 спасательных операции, восемь вызовов оказались ложными.