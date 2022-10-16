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За передачу Гиркина в украинский плен объявлена награда в 100 000 долларов

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За передачу Гиркина в украинский плен объявлена награда в 100 000 долларов
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Игорь Гиркин (на переднем плане)
Игорь Гиркин (на переднем плане) Фото: AFP/LETA

Главное разведывательное управление Украины в воскресенье объявило награду в размере 100 000 долларов за передачу главаря российской террористической банды Игоря Гиркина "Стрелкова" в украинский плен.

"Известно, что один из наиболее известных российских террористов решил возобновить свою деятельность в войне против нашего государства", - говорится в сообщении разведки.

Гиркин был одним из засланных Россией диверсантов, которые организовали оккупацию Крыма, а позднее он руководил и вторжением на континентальную часть Украины.

Какое-то время он занимал должность "министра обороны" самопровозглашенной ДНР.

Генпрокуратуры Украины завела против него несколько уголовных дел в связи с терроризмом, убийствами, пытками и нарушением государственного суверенитета.

Он был объявлен в международный розыск Нидерландами в связи с крушением малайзийского пассажирского самолета, который быт сбит над контролируемой боевиками Гиркина территориями в 2014 году. В результате крушения погибли 298 человек.

Ранее украинцы уже пожертвовали награду в размере 50 000 долларов за передачу Гиркина в плен.

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