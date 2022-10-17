За последние три дня выявлено 1379 новых случаев Covid-19

Умершие входили в возрастные категорию от 70 до 89 лет:

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 630 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 6553 лабораторных теста на Covid-19, 21% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 944 302 человек. Всего в Латвии скончались 6033 человека, зараженных Covid-19.