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Украина рассказала о соотношении потерь российской армии и ВСУ

rus.tvnet.lv
Украина рассказала о соотношении потерь российской армии и ВСУ
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Война в Украине
Война в Украине Фото: AFP/SCANPIX

Соотношение украинских и российских потерь в южной зоне боевых действий на данный момент составляет один к 6,5. Об этом сообщила в воскресенье, 16 октября, заместитель министра обороны Анна Маляр.

Ссылаясь на командира оперативного штаба "Юг" генерал-майор Андрея Ковальчука, она заявила,

что при достижении критического соотношения потерь один к восьми в армии противника начнется психологический коллапс и армия начнет "сыпаться".

Ковальчук заявил, что российская армия на юге Украины давно находится в тяжелом положении, но украинские воины не должны расслабляться.

"Наоборот, необходимо организовать все силы и вытеснить российскую армию с нашей земли", - подчеркнул командующий оперативным штабом "Юг".

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