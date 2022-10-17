Соотношение украинских и российских потерь в южной зоне боевых действий на данный момент составляет один к 6,5. Об этом сообщила в воскресенье, 16 октября, заместитель министра обороны Анна Маляр.
Украина рассказала о соотношении потерь российской армии и ВСУ
Украина рассказала о соотношении потерь российской армии и ВСУ
Ссылаясь на командира оперативного штаба "Юг" генерал-майор Андрея Ковальчука, она заявила,
что при достижении критического соотношения потерь один к восьми в армии противника начнется психологический коллапс и армия начнет "сыпаться".
Ковальчук заявил, что российская армия на юге Украины давно находится в тяжелом положении, но украинские воины не должны расслабляться.
"Наоборот, необходимо организовать все силы и вытеснить российскую армию с нашей земли", - подчеркнул командующий оперативным штабом "Юг".
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