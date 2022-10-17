Электрички дешевеют: скидка 20% на дневные билеты по будням

Скидка действует при покупке билета в железнодорожных кассах, на сайте и в мобильном приложении Pasažieru vilciens, а также в поезде у кондуктора.

Скидка на билеты на одну поездку применяются на следующих направлениях:

7 поездов по маршруту Рига-Скулте-Рига;

8 поездов по маршруту Рига-Айзкраукле-Рига;

10 поездов по маршруту Рига-Елгава-Рига;

13 поездов по маршруту Рига-Тукумс-Рига.

В расписании поездов в кассах и на информационных табло станций билеты со скидкой отмечены зеленым знаком. Эти рейсы также отмечены знаком скидки 20% на сайте и в мобильном приложении.