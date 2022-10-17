С 17 октября 2022 года по 14 апреля 2023 года в будние дни билеты на дневные рейсы электропоездов можно приобрести со скидкой в 20%, сообщает предприятие Pasažieru vilciens на своем сайте.
Электрички дешевеют: скидка 20% на дневные билеты по будням
Электрички дешевеют: скидка 20% на дневные билеты по будням
Скидка действует при покупке билета в железнодорожных кассах, на сайте и в мобильном приложении Pasažieru vilciens, а также в поезде у кондуктора.
Скидка на билеты на одну поездку применяются на следующих направлениях:
- 7 поездов по маршруту Рига-Скулте-Рига;
- 8 поездов по маршруту Рига-Айзкраукле-Рига;
- 10 поездов по маршруту Рига-Елгава-Рига;
- 13 поездов по маршруту Рига-Тукумс-Рига.
В расписании поездов в кассах и на информационных табло станций билеты со скидкой отмечены зеленым знаком. Эти рейсы также отмечены знаком скидки 20% на сайте и в мобильном приложении.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!