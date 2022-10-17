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Электрички дешевеют: скидка 20% на дневные билеты по будням

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Электрички дешевеют: скидка 20% на дневные билеты по будням
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Новая электричка
Новая электричка Фото: Zane Bitere/LETA

С 17 октября 2022 года по 14 апреля 2023 года в будние дни билеты на дневные рейсы электропоездов можно приобрести со скидкой в 20%, сообщает предприятие Pasažieru vilciens на своем сайте.

Скидка действует при покупке билета в железнодорожных кассах, на сайте и в мобильном приложении Pasažieru vilciens, а также в поезде у кондуктора.

Скидка на билеты на одну поездку применяются на следующих направлениях:

  • 7 поездов по маршруту Рига-Скулте-Рига;
  • 8 поездов по маршруту Рига-Айзкраукле-Рига;
  • 10 поездов по маршруту Рига-Елгава-Рига;
  • 13 поездов по маршруту Рига-Тукумс-Рига.

В расписании поездов в кассах и на информационных табло станций билеты со скидкой отмечены зеленым знаком. Эти рейсы также отмечены знаком скидки 20% на сайте и в мобильном приложении.

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