ISW рассказала, какие территории должна освободить Украина

Восстановление здоровой экономики Украины требует освобождения остальной части Запорожской области и большей части Донецкой и Луганской областей, включая по крайней мере часть территории, захваченной Россией в 2014 году.

Возвращение захваченных Россией территорий необходимо Украине и в стратегических целях, пишут эксперты ISW.

Способность Украины защитить себя в будущем от нового нападения России требует освобождения большей части Херсонской и Запорожской областей.

Безопасность Украины будет существенно усилена освобождением Крыма, что также поможет НАТО защитить свой юго-восточный фланг.

При этом планы Путина по захвату Украины вряд ли изменятся - независимо от того, наступит ли прекращение огня или какое-то другое временное урегулирование.

По мнению экспертов, в Москве воспользуются любой приостановкой боевых действий, чтобы закрепить свои достижения и заморозить линию фронта в лучшей для Путина позиции, чтобы он мог подготовиться к будущей новой агрессии против Украины.

ISW утверждает, что нужно сопротивляться искушению заморозить линии боевых действий, проходящие внутри украинской территории и создающие условия для возобновления конфликта на условиях России.

Фото: ISW @TheStudyofWar/Twitter.com