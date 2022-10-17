Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Итак, поехали!
Стужук в Сигулде, Бузова в бане, а Водонаева на вечеринке
Стужук в Сигулде, Бузова в бане, а Водонаева на вечеринке
Ксения Собчак в коже
Осеняя Ольга Орлова
Элегантная Анфиса Чехова
Анна Заворотнюк все больше становится похожей на маму
Кристина Асмус показала подросшую дочь
Нежная Мирослава Карпович
София Стужук была в Сигулде
Сексапильная Екатерина Варнава
Настя Ивлеева делала селфи
Ольга Бузова была в бане
Рита Дакота выступала
Саша Дони и большой медведь
Элина Пакалне гуляла по лесу
Алена Воданаева в образе ведьмы
Данила Поперечный выступал со стендапом
Евгений Чичваркин гулял по Лондону
Настя Каменских благодарила защитников Украины
Светлана Лобода тоже разместила трогательное видео
Интарс Бусулис гулял по опавшей листве
Лайма Вайкуле выступала на концерте
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