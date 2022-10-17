Карим Бензема впервые выиграл "Золотой мяч"

Женский "Золотой мяч" второй год подряд выиграла 28-летняя испанская футболистка Алексия Путельяс, которая выступает за "Барселону".

Также во время церемонии раздали и другие награды. Так, например, 18-летний полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Гави стал обладателем премии Kopa Trophy, которая вручается лучшему футболисту года в возрасте до 21 года.

Награду Герда Мюллера как лучшего нападающего получил форвард "Барселоны" Роберт Левандовски, который в прошлом сезоне, выступая за "Баварию", в 34 матчах Бундеслиги забил 35 голов и отдал три результативные передачи. В Лиге чемпионов Левандовски забил 13 мячей и отдал три голевых паса за 10 проведённых встреч.

Приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года завоевал голкипер "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа. 30-летний вратарь в прошлом сезоне испанской Примеры провёл 36 встреч, в которых пропустил 29 мячей, а также 16 матчей отстоял на ноль. В Лиге чемпионов Куртуа провёл 13 встреч, пропустил 14 мячей и совершил суммарно 50 спасений ворот.

Английский "Манчестер Сити" признан лучшим клубом 2022 года по версии France Football. Команда Хосепа Гвардиолы в прошлом сезоне выиграла чемпионат Англии. В 38 матчах "Сити"" сумел набрать 93 очка, одержав 29 побед. Кроме того, "горожане" сумели добраться до 1/2 финала Лиги чемпионов, где в драматичном противостоянии проиграли будущему победителю - мадридскому "Реалу".