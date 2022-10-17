Вечером 17 октября в парижском театре "Шатле" прошла церемония вручения "Золотого мяча" - главной индивидуальной награды в мировом футболе.
Карим Бензема впервые выиграл "Золотой мяч"
Обладаталем "Золотого мяча" стал нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема. 34-летний француз выиграл приз впервые.
В прошлом сезоне Бензема в составе мадридского "Реала" стал чемпионом Испании, а также получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале "сливочные" обыграли английский "Ливерпуль". В начале текущего сезона Бензема стал обладателем Суперкубка Европы, когда в матче за трофей "Реал" оказался сильнее немецкого "Айнтрахта".
Бензема - первый с 1998 года француз, выигравший "Золотой мяч". 24 года назад награду получил Зинедин Зидан, который в составе сборной Франции в 1998 году стал чемпионом мира. Примечательно, что награду Карим получил непосредственно из рук Зидана.
Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий "Баварии" и сборной Сенегала Садио Мане, а третье место досталось бельгийцу Кевину Де Брёйне из "Манчестер Сити".
Впервые с 2006 года в финальной тройке претендентов на трофей не оказалось ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду.
Женский "Золотой мяч" второй год подряд выиграла 28-летняя испанская футболистка Алексия Путельяс, которая выступает за "Барселону".
Также во время церемонии раздали и другие награды. Так, например, 18-летний полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Гави стал обладателем премии Kopa Trophy, которая вручается лучшему футболисту года в возрасте до 21 года.
Награду Герда Мюллера как лучшего нападающего получил форвард "Барселоны" Роберт Левандовски, который в прошлом сезоне, выступая за "Баварию", в 34 матчах Бундеслиги забил 35 голов и отдал три результативные передачи. В Лиге чемпионов Левандовски забил 13 мячей и отдал три голевых паса за 10 проведённых встреч.
Приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года завоевал голкипер "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа. 30-летний вратарь в прошлом сезоне испанской Примеры провёл 36 встреч, в которых пропустил 29 мячей, а также 16 матчей отстоял на ноль. В Лиге чемпионов Куртуа провёл 13 встреч, пропустил 14 мячей и совершил суммарно 50 спасений ворот.
Английский "Манчестер Сити" признан лучшим клубом 2022 года по версии France Football. Команда Хосепа Гвардиолы в прошлом сезоне выиграла чемпионат Англии. В 38 матчах "Сити"" сумел набрать 93 очка, одержав 29 побед. Кроме того, "горожане" сумели добраться до 1/2 финала Лиги чемпионов, где в драматичном противостоянии проиграли будущему победителю - мадридскому "Реалу".
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