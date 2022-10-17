73-летняя Алла Пугачева в очередной раз совершила выход в свет в Израиле. На этот раз Примадонна посетила концерт Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве.
Видео ⟩ Алла Пугачева посетила концерт Гребенщикова в Израиле
Напомним, что 68-летний советский и российский рок-музыкант Борис Гребенщиков живет в эмиграции. По сведениям СМИ, он поселился в Израиле. Несколько дней назад состоялся его сольный концерт в Тель-Авиве.
Многочисленные Telegram-каналы разместили видео, на котором видно, что мероприятие посетила Алла Пугачева. Примадонна выглядела радостной. О присутствии в зале культовой певицы объявили со сцены. После этого зрители принялись аплодировать ей.
Алла Борисовна встала с места, широко улыбнулась и послала воздушные поцелуи. Пресса пишет, что знаменитость приветственно махала руками и говорила, что любит творчество Бориса Гребенщикова
Ранее Примадонна посетила единственное шоу Земфиры в Тель-Авиве. Журналисты заметили звезды в обществе Ренаты Литвиновой и Ксенией Собчак. Затем Алла Пугачева встретилась за кулисами с Земфирой.
В мае Алла Пугачева уже встречалась с Гребенщиковым. Они стали участниками форума "СловоНово", который состоялся в Тель-Авиве в Музее еврейского народа, расположенном на территории кампуса университета. Тогда же в Сеть попала совместное фото звезды с Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем.
На прошлой неделе на Красной площади в Москве появилось новое обращение к Алле Пугачевой, которая недавно во второй раз уехала из России. На этот раз послание содержало сюрприз.
В небе над Красной площадью в Москве появилась надпись: "Алла, ты самая лучшая! Мы тебя любим!".
Так к к Алле Пугачевой обратились поклонники, после того, как артистка с детьми покинула РФ. Ранее она поддержала супруга Максима Галкина, которого Минюст РФ внес в списки "иноагентов" из-за его высказываний в поддержку Украины и осуждения военных действий РФ на территории этой страны.
Ранее RUS TVNET уже писал о том, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль.
Кроме того СМИ сообщают, что родные Аллы Пугачевой тоже уехали из России. Сообщается, что Кристина Орбакайте и Никита Пресняков находятся в США.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с Галкиным и детьми уехала в Израиль. После часть лета они провели в Юрмале. Юморист дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий.
Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".
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