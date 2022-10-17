Видео ⟩ Алла Пугачева посетила концерт Гребенщикова в Израиле

На прошлой неделе на Красной площади в Москве появилось новое обращение к Алле Пугачевой, которая недавно во второй раз уехала из России. На этот раз послание содержало сюрприз.

В небе над Красной площадью в Москве появилась надпись: "Алла, ты самая лучшая! Мы тебя любим!".

Так к к Алле Пугачевой обратились поклонники, после того, как артистка с детьми покинула РФ. Ранее она поддержала супруга Максима Галкина, которого Минюст РФ внес в списки "иноагентов" из-за его высказываний в поддержку Украины и осуждения военных действий РФ на территории этой страны.

Ранее RUS TVNET уже писал о том, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль.

Кроме того СМИ сообщают, что родные Аллы Пугачевой тоже уехали из России. Сообщается, что Кристина Орбакайте и Никита Пресняков находятся в США.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с Галкиным и детьми уехала в Израиль. После часть лета они провели в Юрмале. Юморист дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий.

Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".