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ВИДЕО ⟩ Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время гола любимой команды

rus.tvnet.lv
Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время гола любимой команды
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Болельщики футбольного клуба "Тигрес"
Болельщики футбольного клуба "Тигрес" Фото: AFP/SCANPIX

Мексиканская болельщица Карла Гарца стала настоящей звездой у себя на родине после четвертьфинального матча плей-офф местного чемпионата между "Тигрес" и "Пачукой".

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу "Тигрес", а единственный гол на 88-й минуте забил французский футболист Андре-Пьер Жиньяк, который реализовал 11-метровый удар.

Во время празднования победного гола Карла так обрадовалась успеху своей команды, что не обращая внимания на присутствующих вокруг людей подняла майку, продемонстрировав обнажённую грудь.

Она не только не постеснялась других болельщиков, но и спокойно с ними пофотографировалась, хвастаясь своими формами. За несколько дней ролик со "стриптизом" собрал более 7 миллионов просмотров.

К сожалению, несмотря на победу в этом матче, "Тигрес" потерпел поражение в ответной игре (1:2) и не смог выйти в полуфинал Лиги МХ.

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