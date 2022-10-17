ВИДЕО ⟩ Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время гола любимой команды

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу "Тигрес", а единственный гол на 88-й минуте забил французский футболист Андре-Пьер Жиньяк, который реализовал 11-метровый удар.

Во время празднования победного гола Карла так обрадовалась успеху своей команды, что не обращая внимания на присутствующих вокруг людей подняла майку, продемонстрировав обнажённую грудь.

Algo inesperado pasó durante el partido de 4tos Tigres vs Pachuca en el Estadio Universitario en el gol de André-Pierre Gignac. pic.twitter.com/KTb1fvgDAN — :.:.:.:FAFHOO:.:.:.: (@Fafhoo) October 14, 2022

Она не только не постеснялась других болельщиков, но и спокойно с ними пофотографировалась, хвастаясь своими формами. За несколько дней ролик со "стриптизом" собрал более 7 миллионов просмотров.

К сожалению, несмотря на победу в этом матче, "Тигрес" потерпел поражение в ответной игре (1:2) и не смог выйти в полуфинал Лиги МХ.