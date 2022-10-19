Курили сигары и рекламировали куртки. Как прошла неделя звёзд спорта?

Пляжная волейболистка Анастасия Самойлова наслаждается отпуском в Испании

Фигуристка Евгения Медведева демонстрировала ноги

Канадская теннисистка Эжени Бушар приехала в Мексику на турнир Guadalajara Open, где успела попозировать в вечернем платье

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева тоже в Гвадалахаре

А Карим Бензема позировал с "Золотым мячом" - главной индивидуальной наградой в мировом футболе

Роберт Левандовски снова не выиграл "Золотой мяч", но платье его супруги мало кого оставило равнодушным