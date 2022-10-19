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Курили сигары и рекламировали куртки. Как прошла неделя звёзд спорта?

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Курили сигары и рекламировали куртки. Как прошла неделя звёзд спорта?
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Очередная среда, а значит - очередная серия фотографий звёзд спорта за последние семь дней.

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