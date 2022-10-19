Очередная среда, а значит - очередная серия фотографий звёзд спорта за последние семь дней.
Курили сигары и рекламировали куртки. Как прошла неделя звёзд спорта?
Пляжная волейболистка Анастасия Самойлова наслаждается отпуском в Испании
Фигуристка Евгения Медведева демонстрировала ноги
Канадская теннисистка Эжени Бушар приехала в Мексику на турнир Guadalajara Open, где успела попозировать в вечернем платье
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева тоже в Гвадалахаре
А Карим Бензема позировал с "Золотым мячом" - главной индивидуальной наградой в мировом футболе
Роберт Левандовски снова не выиграл "Золотой мяч", но платье его супруги мало кого оставило равнодушным
Трёхкратный олимпийский чемпион в хафпайпе Шон Уайт рекламировал куртки
Как вам платье американской гимнастки Симоны Байлз?
Усэйн Болт наслаждается "пенсией"
Карен Хачанов сыграл в теннис с легендарным Маратом Сафиным
Сногсшибательная Юлия Ефимова
Гимнастка Вера Бирюкова в образе... Лады Дэнс?
Легендарный Роналдиньо наслаждается заслуженным отдыхом
Ну и на десерт - украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук
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