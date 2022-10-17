22-летний мотогонщик попал в аварию и погиб. Два дня спустя умерла его мать

8 октября Стиман в составе команды MTM Kawasaki участвовал в этапе чемпионата мира Supersport 300 в Португалии. Нидерландский мотогонщик попал в аварию в 14-м повороте, упав с мотоцикла, в него врезался соперник - Хосе-Луис Перес.

Долгое время Виктору оказывали первую помощь. В итоге врачам удалось стабилизировать его состояние, что позволило отправить спортсмена на вертолёте в госпиталь в Фару, где он скончался от полученных травм.

Два дня спустя поступило сообщение о новой трагедии в семье мотогонщика - в возрасте 59 лет у себя дома в Латуме (Нидерланды) скончалась мать спортсмена Флора ван Лимбек. По информации Mirror, причиной смерти женщины стал сердечный приступ.

В своём последнем сообщении в соцсетях Флора написала, что чрезвычайно гордится сыном, ведь он спас пятерых человек от смерти, пожертвовав свои органы.

У Стимана был самый успешный профессиональный сезон с момента его дебюта в 2018 году. Он установил рекорды в карьере по подиумам (5) и победам (4) и на момент своей смерти был вторым гонщиком в рейтинге чемпионата организации WorldSSP300. Он набрал 12 очков в 14 гонках и имел возможность стать чемпионом мира.