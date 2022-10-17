ЦИК подтвердила результаты выборов в 14-й Сейм - известны все депутаты

От Нацобъединения - Райвис Дзинтарс, Инара Мурниеце, Илзе Индриксоне, Наурис Пунтулис, Артурс Бутанс, Янис Домбрава, Янис Грасбергс, Александр Кирштейнс, Рихард Колс, Угис Митревиц, Эдвин Шноре, Эдмунд Тейрумниекс и Янис Витенбергс.

От партии "За стабильность!" избраны Алексей Росликов, Светлана Чулкова, Глория Гревцова, Илья Иванов, Игорь Юдин, Ефимий Клементьев, Дмитрий Коваленко, Наталья Марченко-Йодко, Виктория Плешкане, Виктор Пучка и Надежда Третьякова.

От "Прогрессивных" - Каспар Бришкенс, Скайдрите Абрама, Эдмундс Цепуритис, Антонина Ненашева, Лейла Расимa, Яна Симановска, Андрис Спрудс, Андрис Шуваев, Атис Швика и Эдгар Зелдерис.

От "Латвии на первом месте" - Айнар Шлесерс, Олег Буров, Марцис Енцитис, Кристапс Криштопанс, Вилис Криштопанс, Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Ричард Шлесерс и Эдмундс Зивтиньш.

В Сейм не попали три политические силы из предыдущего созыва: "Для развития/За!", "Консервативные" и "Согласие". ЦИК отклонила полученные жалобы в связи с результатами выборов от "Согласия" и "Сила народной власти".

При этом Верховный суд по просьбе "Согласия" инициировал дело о решении ЦИК, которым она отказалась пересчитать поданные за "Согласие" голоса.