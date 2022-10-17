Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в понедельник, 17 октября, утвердила результаты выборов в 14-й Сейм.
ЦИК подтвердила результаты выборов в 14-й Сейм - известны все депутаты
Официальные результаты совпали с предварительными: "Новое Единство" - 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян - 16 мандатов, "Объединенный список" - 15 мандатов, Национальное объединение - 13 мандатов, "За стабильность!" - 11 мандатов, "Прогрессивные" - 10 мандатов, а "Латвия на первом месте" - 9.
От "Нового Единства" в Сейм прошли Кришьянис Кариньш, Эдгар Ринкевич, Андрей Юдин, Инесе Либиня-Эгнере, Хосам Абу Мери, Арвил Ашераденс, Занда Калниня-Лукашевица, Анда Чакша, Айнар Латковскис, Рихард Козловскис, Инга Берзиня, Андрей Целяпитерс, Раймонд Чударс, Мартиньш Дагис, Давис Мартиньш Даугавиетис, Мартиньш Фелсс, Инесе Калниня, Ирма Калниня, Янис Патмалниекс, Угис Ротбергс, Эвика Силиня, Агнесе Краста, Анна Ранцане, Янис Скрастиньш, Зане Скуиня и Агита Зариня-Стуре.
СЗК в Сейме будут представлять Арманд Краузе, Аугуст Бригманис, Гунар Кутрис, Виктор Валайнис, Улдис Аугулис, Андрис Берзиньш, Анита Браковска, Гундар Даудзе, Юрис Яковинс, Лига Клавиня, Лига Козловска, Гунар Кутрис, Дайга Миериня, Харийс Рокпелнис, Андрейс Вилкс, Каспар Мелнис и Янис Вуцанс.
От "Объединенного списка" в Сейм прошли Эдвард Смилтенс, Раймонд Бергманис, Марис Кучинскис, Эдгар Таварс, Ингмар Лидака, Чеслав Батиня, Атис Декснис, Андрис Кулбергс, Лаурис Лизбовскис, Дидзис Шмитс, Юрис Вилюмс, Линда Матисоне, Игорь Раев, Марис Спринджукс и Айва Виксна.
От Нацобъединения - Райвис Дзинтарс, Инара Мурниеце, Илзе Индриксоне, Наурис Пунтулис, Артурс Бутанс, Янис Домбрава, Янис Грасбергс, Александр Кирштейнс, Рихард Колс, Угис Митревиц, Эдвин Шноре, Эдмунд Тейрумниекс и Янис Витенбергс.
От партии "За стабильность!" избраны Алексей Росликов, Светлана Чулкова, Глория Гревцова, Илья Иванов, Игорь Юдин, Ефимий Клементьев, Дмитрий Коваленко, Наталья Марченко-Йодко, Виктория Плешкане, Виктор Пучка и Надежда Третьякова.
От "Прогрессивных" - Каспар Бришкенс, Скайдрите Абрама, Эдмундс Цепуритис, Антонина Ненашева, Лейла Расимa, Яна Симановска, Андрис Спрудс, Андрис Шуваев, Атис Швика и Эдгар Зелдерис.
От "Латвии на первом месте" - Айнар Шлесерс, Олег Буров, Марцис Енцитис, Кристапс Криштопанс, Вилис Криштопанс, Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Ричард Шлесерс и Эдмундс Зивтиньш.
В Сейм не попали три политические силы из предыдущего созыва: "Для развития/За!", "Консервативные" и "Согласие". ЦИК отклонила полученные жалобы в связи с результатами выборов от "Согласия" и "Сила народной власти".
При этом Верховный суд по просьбе "Согласия" инициировал дело о решении ЦИК, которым она отказалась пересчитать поданные за "Согласие" голоса.
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