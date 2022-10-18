Больше не одна: Бузова рассекретила подробности личной жизни

Ольга Бузова подчеркнула, что не является приверженцем коротких романов. На данный момент у нее есть мужчина: "В этом нет ничего удивительного. Так было всегда, и так будет дальше.

Я - достойная девочка, с которой есть о чем поговорить и о чем помолчать. Почему у меня не должно быть ухажера?".

Правда, потом Ольга уточнила: замуж она пока не собирается. Звезда призналась, что мечтает о большой любви. Ей хочется суеты и романтики. Пока она не знает, когда это будет и будет ли.

Ольга Бузова Фото: Кадр из видео

Напомним, в начале прошлого года Ольга Бузова объявила о расставании с рэпером и блогером Давидом Манукяном (Давой). Их отношения продлились полтора года, после чего Бузова призналась в том, что между ними все было не так гладко, как многим казалось. Появились версии о том, что Дава оскорблял Ольгу и даже поднимал на нее руку. Сам он опроверг эти обвинения, но Ольга оставила его оправдания без комментариев.