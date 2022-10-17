Левитс призывает Кариньша к продолжению переговоров о создании коалиции

"Новое Единство" ведет переговоры с "Объединенным списком", Национальным объединением и "Прогрессивными".

Отвечая на вопросы журналистов, Левитс в очередной раз повторил, что возможно как формирование правительства из трех партий с 54 голосами, так и из четырех партий с 64 голосами.

Хотя Конституция на формирование правительства не предусматривает каких-либо сроков, новое правительство у нас может быть в ноябре, добавил президент.

"Новое Единство" в 14-м Сейме получило 26 мандатов, "Объединенный список" - 15, Национальное объединение - 12, таким образом, эти три партии вместе составили бы большинство в 54 голоса.

Если бы эти три партии объединились с "Прогрессивными", то большинство составило бы уже 64 голоса.

Комментируя призыв "Объединенного списка" к проведению коалиционных переговоров в составе трех партий без "Прогрессивных", Левитс отметил, что Кариньш продолжит переговоры со всеми четырьмя партиями, поскольку в первую очередь необходимо найти общие знаменатели относительно того, какие действия придется предпринимать следующему правительству.