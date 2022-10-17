Началась новая неделя. Заметных событий много, и мы собрали для вас главное, что случилось в Латвии и мире в понедельник, 17 октября.
Главное за 17 октября ⟩ Окончательные результаты выборов, обстрелы Киева и последствия шторма в Эстонии
Новости Латвии:
Центральная избирательная комиссия в понедельник, 17 октября, утвердила результаты выборов в 14-й Сейм.
Партия "За стабильность!" в среду, 19 октября, планирует выступить с заявлением для прессы в связи с уголовным процессом, начатым Государственной полицией в связи с возможным предоставлением ложных сведений Центральной избирательной комиссии депутатом 14-го Сейма Глорией Гревцовой ("За стабильность!").
В минувшие выходные в поселке Вецумниеки автомобиль насмерть сбил 10-летнюю велосипедистку, сообщила Государственная полиция.
В пятницу, 14 октября, водитель, виновник трагической аварии в Кандавской волости Тукумского края, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Перед обсуждением в Европейском союзе (ЕС) российской агрессии в Украине министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы выступили с совместным заявлением. Они призывают ЕС добиться того, чтобы России пришлось ответить за совершенные в Украине преступления, сообщает МИД Латвии.
Приготовленная с овощами рыбка - звучит аппетитно, разве нет? Однако на рынке вроде как эти продукты не должны лежать рядом, поскольку дома, например, порядок хранения другой: рядом с сырой рыбой не кладем картошку, огурцы, квашеную капусту.
За рубежом:
Российская армия обстреляла Киев в понедельник утром, 17 октября, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В понедельник киевлян, как и неделю назад, разбудили звуки взрывов и завывающей сирены воздушной тревоги.
Соотношение украинских и российских потерь в южной зоне боевых действий на данный момент составляет один к 6,5. Об этом сообщила в воскресенье, 16 октября, заместитель министра обороны Анна Маляр.
Вчерашний шторм в Эстонии снес часть крыши многоквартирного дома, опустив ее на баскетбольную площадку, повсюду валяются сломанные деревья, а столбик забора влетел в лобовое стекло припаркованного автомобиля.
На прошлой неделе от последствий аварии скончался 22-летний нидерландский мотоциклист Виктор Стиман. Спустя несколько дней семью постигла ещё одна трагедия: из жизни ушла его мать.
Мексиканская болельщица Карла Гарца стала настоящей звездой у себя на родине после четвертьфинального матча плей-офф местного чемпионата между "Тигрес" и "Пачукой".
Интересное чтиво:
В конце сентября у оккупантов на восточном фронте явно нет сил остановить контрнаступление украинской армии. Изюм, Лиманский котел, освобожденные от оккупации поселки - это места, где продолжает воевать и Юрис Юрашс из Латвии. Здесь, на освобожденных территориях, открывается ужасающий цикл выживания - дикие стаи бродячих собак и свиней питаются трупами русских солдат и животных, а жители поселков едят этих свиней.
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