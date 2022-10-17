Главное за 17 октября ⟩ Окончательные результаты выборов, обстрелы Киева и последствия шторма в Эстонии

За рубежом:

Российская армия обстреляла Киев в понедельник утром, 17 октября, сообщил мэр города Виталий Кличко.

В понедельник киевлян, как и неделю назад, разбудили звуки взрывов и завывающей сирены воздушной тревоги.

Соотношение украинских и российских потерь в южной зоне боевых действий на данный момент составляет один к 6,5. Об этом сообщила в воскресенье, 16 октября, заместитель министра обороны Анна Маляр.

Вчерашний шторм в Эстонии снес часть крыши многоквартирного дома, опустив ее на баскетбольную площадку, повсюду валяются сломанные деревья, а столбик забора влетел в лобовое стекло припаркованного автомобиля.

На прошлой неделе от последствий аварии скончался 22-летний нидерландский мотоциклист Виктор Стиман. Спустя несколько дней семью постигла ещё одна трагедия: из жизни ушла его мать.

Мексиканская болельщица Карла Гарца стала настоящей звездой у себя на родине после четвертьфинального матча плей-офф местного чемпионата между "Тигрес" и "Пачукой".

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В конце сентября у оккупантов на восточном фронте явно нет сил остановить контрнаступление украинской армии. Изюм, Лиманский котел, освобожденные от оккупации поселки - это места, где продолжает воевать и Юрис Юрашс из Латвии. Здесь, на освобожденных территориях, открывается ужасающий цикл выживания - дикие стаи бродячих собак и свиней питаются трупами русских солдат и животных, а жители поселков едят этих свиней.

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