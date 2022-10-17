Видео и фото ⟩ Крушение Су-34 в российском Ейске: число погибших выросло до 13 человек

Самолет с полным боекомплектом упал во дворе дома 47/1 на улице Красная, у ТЦ "Меотида".

В МЧС Краснодарского края сообщили, что загорелись квартиры с первого по пятый этажи; огонь повредил более 45 квартир.

Также сообщается, что пламя полностью охватило один из подъездов.

На месте возгорания работали "все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны", сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как заявили в Министерстве обороны России, у Су-34 загорелся один из двух двигателей. По данным ведомства, самолет потерпел крушение, когда набирал высоту после вылета с военного аэродрома Южного военного округа.

Telegram-канал 112 сообщает, что оба пилота катапультировались.

"По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете", — заявили в министерстве.

Основная версия случившегося - на взлете в двигатели самолета попали птицы, сообщил "военкор" Александр Коц.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку по факту крушения самолета.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Он заслушал доклады министров и главы региона о случившемся и поручил губернатору, главе МЧС и министру здравоохранения вылететь в Ейск.

Около 350 жильцов многоэтажного дома, по данным 112, эвакуировали в ближайшую гостиницу и детский лагерь.

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Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в жилом массиве Ейска увеличилось до 13 человек, разбор завалов на месте трагедии завершен, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали в результате ЧС", - сказал представитель министерства.

Он сообщил, что в ходе спасательной операции удалось спасти 68 человек.