Кариньш: правительство не должно стагнировать

Необходимо прийти к соглашению о том, что правительство должно улучшить управление обществами государственного капитала, устранив политическое влияние на их деятельность, считает Кариньш. Также следует договориться о том, что правительство будет осуществлять портовую реформу, возможно, путем внесения дополнений, а не "включив задний ход". Необходимо договориться и о реализации проекта национального терминала сжиженного природного газа (СПГ), а не "задавать трудные для понимания вопросы или предложения в качестве прелюдии к остановке этого проекта", заявил премьер. Кроме того, необходимо прийти к соглашению о том, как усовершенствовать процедуру государственных закупок и возродить административно-территориальную реформу, а не "идти вспять и отменить ее", отметил премьер.

И, наконец, по словам Кариньша, следующее правительство должно иметь полное представление о внутренней и внешней безопасности - не только о создании службы государственной обороны, но и о том, каким образом она будет создана.

Делать это нужно осмысленно, а не тормозя под прикрытием популизма ее создание, сказал премьер-министр.

Необходимо договориться, что до 2027 года расходы на оборону будут увеличены в плановом порядке до 3% от валового внутреннего продукта, чтобы страна могла позволить себе необходимую ей внешнюю оборону, заявил премьер. Между партнерами будущей коалиции должно быть общее понимание в вопросе укрепления внутренней безопасности и гражданской обороны, или так называемого антикризисного управления.