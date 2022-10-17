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Украине удалось благодаря обмену пленными освободить 108 женщин

rus.tvnet.lv
Украине удалось благодаря обмену пленными освободить 108 женщин
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Это первый раз, когда все освобожденные - женщины.
Это первый раз, когда все освобожденные - женщины. Фото: Reuters/ScanPix

Украина, проведя очередной обмен пленными, добилась освобождения 108 женщин, в понедельник, 17 октября, сообщил руководитель канцелярии президента Украины Андрей Ермак.

Это первый раз, когда все освобожденные - женщины.

Среди освобожденных - 37 женщин, которые были эвакуированы из последнего бастиона защитников Мариуполя - завода "Азовсталь". 11 освобожденных - офицеры, а 85 - инструкторы и солдаты.

35 из освобожденных военнослужащих - представители армии, 32 находятся на службе в военном флоте, 12 - из ополчения, восемь - из Национальной гвардии, включая двух представительниц группы особых задач "Азов". Еще пять освобожденных служили на специальной транспортной службе, а четыре - в пограничной охране.

12 освобожденных - гражданские.

Среди освобожденных есть и женщины, которых захватили банды Донбасса еще до вторжения России в феврале.

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