Украина, проведя очередной обмен пленными, добилась освобождения 108 женщин, в понедельник, 17 октября, сообщил руководитель канцелярии президента Украины Андрей Ермак.
Украине удалось благодаря обмену пленными освободить 108 женщин
Украине удалось благодаря обмену пленными освободить 108 женщин
Это первый раз, когда все освобожденные - женщины.
Среди освобожденных - 37 женщин, которые были эвакуированы из последнего бастиона защитников Мариуполя - завода "Азовсталь". 11 освобожденных - офицеры, а 85 - инструкторы и солдаты.
35 из освобожденных военнослужащих - представители армии, 32 находятся на службе в военном флоте, 12 - из ополчения, восемь - из Национальной гвардии, включая двух представительниц группы особых задач "Азов". Еще пять освобожденных служили на специальной транспортной службе, а четыре - в пограничной охране.
12 освобожденных - гражданские.
Среди освобожденных есть и женщины, которых захватили банды Донбасса еще до вторжения России в феврале.
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