Дело Автуховича. Суд в Беларуси признал обвиняемых виновными по всем статьям. Сам Автухович получил 25 лет тюрьмы

Таким образом, в обвинительном приговоре утверждается, что суд доказал вину Автуховича, ранее уже дважды судимого по "политическим" статьям, по всем 12 обвинениям, в числе которых - "измена родине" и "теракт".

Сам Автухович - ветеран Афганской войны - был приговорен в общей сложности к 25 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а остаток - в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания суд лишил 59-летнего предпринимателя воинского звания (Автухович числился старшим прапорщиком в отставке) и оштрафовал его на 32 тысячи белорусских рублей (около 12,5 тысяч долларов США).

В теории - по совокупности предъявленных обвинений - главу "преступной группировки" могли приговорить и к расстрелу, поскольку высшая мера наказания в Беларуси не отменена (причем приговоры приводятся в исполнение).

Обвинительный приговор вынесен и остальным 11 обвиняемым по делу - участникам "преступной группировки", в числе которых семья священника, пенсионерка и 62-летний политзаключенный с инвалидностью - у него отсутствует одна нога.