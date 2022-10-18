Глава внешней разведки Германии: Путин объявил войну всему западному миру

Каль на публичном заседании парламентского комитета выразил мнение, что начатая Путиным война - не только за территорию Украины.

"Путин, как до этого уже и в Чечне, Грузии, Сирии, в Крыму и Донбассе, будет и далее применять насилие, чтобы добиться своих политических целей", - отметил президент BND.

Говоря о военных действиях в Украине, он выступил с прогнозом, что война продолжится и в будущем году, так как ни одна из сторон не хочет отказываться от территорий.

Каль добавил, что ранее предупреждения BND в основном не принимали во внимание.

Прогноз BND был результатом профессиональной разведывательной работы, пояснил директор службы, а шок в обществе агрессия России вызвала потому, что "в публичном дискурсе последних десятилетий стало, к сожалению, привычным игнорировать и вытеснять из сознания реальные угрозы, а соответствующие предупреждения органов обеспечения безопасности считать паникерством и позерством".

Такие события как война в Украине показывают, почему Германии необходимы ее службы безопасности, добавил он.

Большие угрозы исходят и со стороны "автократического Китая, который пытается стать глобальной властью", - указал Каль.

Обычно заседания комитета бундестага по контролю за спецслужбами проходят в закрытом режиме, однако раз в год они проводятся публично.