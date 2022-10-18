Состоится собрание представителей списков партий, избранных в 14-й Сейм

Встреча состоится в 12:00 в зале для гостей Сейма, улица Екаба, 11.

Согласно Конституции новоизбранный Сейм собирается на свое первое заседание в первый вторник ноября, таким образом, 14-й Сейм соберется на свое первое заседание 1 ноября.

Представители списков должны согласовать время созыва сессии Сейма, ее повестку дня и решения, которые необходимо принять на первой сессии, чтобы новая сессия парламента могла полноценно начать свою работу.

Политики также должны согласовать порядок выдвижения счетчиков голосов и членов временной комиссии по мандатам, этике и заявлениям. Представители политических сил ознакомятся с порядком выдвижения и избрания членов президиума Сейма и действий, необходимых для создания фракций 14-го Сейма.

Кроме того, на этой встрече представители политических сил согласуют запланированное размещение депутатов в зале заседаний Сейма, чтобы можно было адаптировать информационные системы Сейма к парламенту нового созыва.

Новоизбранным депутатам будет предложено обучение работе с системой дебатов и голосования в зале заседаний Сейма. Представителям политических сил также будут предложены консультации по парламентской работе, а также показана презентация новым сотрудникам фракции и помощникам депутатов.

Заседание пройдет под председательством спикера 13-го Сейма Инары Мурниеце в присутствии представителей юридического бюро и администрации Сейма.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в понедельник утвердила результаты выборов в 14-й Сейм.

Наилучших результатов на выборах добилась партия "Новое Единство", получившая 26 мандатов в 14-м Сейме, за ней следует Союз зеленых и крестьян (СЗК) с 16 мандатами, "Объединенный список" с 15, Национальное объединение с 13, "За стабильность!" с 11, "Прогрессивные" с 10 и "Латвия на первом месте" (ЛПМ) с девятью мандатами.