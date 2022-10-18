Пентагон не считает, что вовлечение Беларуси может повлиять на ход боев в Украине

"Что относится к Беларуси, то это то, за чем мы, конечно, следим. Пока нет никаких признаков, которые заставили бы нас изменить наши взгляды [на развитие ситуации] на поле боя в его нынешнем виде", - цитирует должностное лицо "Укринформ".

Он добавил, что в отношении переброски стратегических самолетов и других российских средств, способных транспортировать ядерное оружие внутри России, США не наблюдают ничего, что могло бы изменить положение американского ядерного сдерживания в Европе.

Напомним, военное руководство Беларуси недавно сообщило о готовности разместить на своей территории российских солдат в рамках развертывания "региональной группировки".

В то же время Россия сообщила, что начинает ежегодные ядерные учения "Гром".

В свою очередь НАТО проводит собственные ядерные учения Steadfast Noon с участием 14 стран. В рамках учений пройдут тренировочные полеты боевых самолетов над Бельгией, Великобританией и Северным морем.