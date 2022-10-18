За сутки выявлено 872 новых случая Covid-19, скончались три человека

Умершие входили в возрастные категорию от 40 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 623,6 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4528 лабораторных тестов на Covid-19, 19,3%% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 945 174 человек. Всего в Латвии скончались 6036 человек, зараженных Covid-19.