За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 872 новых случая Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За сутки выявлено 872 новых случая Covid-19, скончались три человека
За сутки выявлено 872 новых случая Covid-19, скончались три человека
Умершие входили в возрастные категорию от 40 до 89 лет:
- один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
- один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 623,6 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 4528 лабораторных тестов на Covid-19, 19,3%% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 945 174 человек. Всего в Латвии скончались 6036 человек, зараженных Covid-19.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова